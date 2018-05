Arrestato per maltrattamenti al padre

Aprilia (LT). In data 30 maggio 2018, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile hanno tratto in arresto, nella flagranza dei reati di “resistenza a pubblico ufficiale”, “maltrattamenti in famiglia”, “lesioni personali”, minacce” e “porto di arma da taglio” un 24enne del luogo, per aver ripetutamente maltrattato, minacciato e malmenato il padre convivente 54enne, cagionandogli un “trauma cranico commotivo” giudicato guaribile, dal personale medico della locale casa di cura in gg 5 s.c.. Nel corso delle operazioni di perquisizione lo stesso veniva trovato in possesso di un coltello a serramanico che, all’atto del sequestro, opponeva resistenza nei confronti dei militari operanti. L’arrestato è stato associato presso la casa circondariale di Latina, come disposto dall’A.G.