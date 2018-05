Arrestata per un furto commesso in Calabria

Campoverde di Aprilia (LT: In data 30 maggio 2018, i militari della locale stazione Carabinieri, a conclusione di attività investigativa, localizzavano e traevano in arresto una cittadina croata di 48anni residente in Sardegna, in esecuzione di un’ordinanza emessa dal Tribunale di Cosenza in ordine al reato di “furto aggravato” commesso in Cosenza il 24 aprile u.s.. La donna, dopo le formalità di rito, sarà associata presso la casa di reclusione di Roma Rebibbia.