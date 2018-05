San Felice Circeo (LT): Il 29 maggio 2018, militari dell’arma del luogo, a conclusione di specifica attività investigativa, deferivano all’A.G. in stato di libertà un 40 enne di Frosinone che, il 25 u.s. si era posto alla guida della propria autovettura sotto l’effetto di sostanze alcoliche, rimanendo coinvolto in un sinistro stradale