Latina: zona autolinee. Operazione antidroga, arrestato giovane pusher

Latina: Nel pomeriggio del 28 maggio 2018, in area autolinee, militari del locale Nucleo Operativo e Radiomobile – aliquota operativa, nel corso di specifico servizio finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati in materia di stupefacenti nelle aree a maggiore indice di criminalità, traevano in arresto in flagranza di reato, un giovane egiziano, non ancora maggiorenne, ospite di una struttura di accoglienza della provincia.

il predetto, alla vista degli operanti tentava di liberarsi di due involucri contenenti sostanza stupefacente tipo hashish per un peso complessivo di grammi 36,8, recuperata e posta sotto sequestro. l’arrestato è stato trasferito presso il centro prima accoglienza di Roma