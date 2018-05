Si avventa contro i Carabinieri. arrestato

Sabaudia (LT). In data 27 maggio 2018, i militari della stazione Carabinieri di Sabaudia, nel corso di un servizio di controllo del territorio, intervenivano presso un bar del luogo traendo in arresto per “violenza minaccia e resistenza e violenza a pubblico ufficiale” e “danneggiamento aggravato”, un 37enne del luogo. L’uomo , in stato di ebbrezza, al sopraggiungere dei militari operanti, si avventava contro di loro colpendoli con pugni e testate. immediatamente riuscivano a bloccarlo e portarlo presso la stazione cc di Sabaudia, dove, ancora in stato di agitazione minacciava gli operanti e cominciava a sferrare pugni e calci verso la porta della sala d’attesa provocandone la rottura danneggiando il vetro della bacheca presente in sala d’attesa. L’arrestato veniva associato presso propria abitazione agli arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo fissato per la mattinata odierna.

