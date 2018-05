Rissa in centro, tre arresti

San Felice Circeo (LT): Il 28 maggio 2018, alle ore 19.40 circa, militari dell’arma del luogo traevano in arresto, nella flagranza di reato, tre uomini, rispettivamente un 26 enne di Sezze, un 25 enne dell’India, ed un 25 enne di Latina.

I suddetti, due dei quali gravati da precedenti di polizia, venivano raggiunti dai militari operanti subito dopo essersi affrontati, in quella via Roma, in una violenta colluttazione, sorta per futili motivi, nel corso della quale, uno dei tre contenenti riportava lesioni giudicate guaribili con prognosi di 30 gg.. Rinvenuto e sequestrato un manico d’accetta, che è stato sequestrato. Gli arrestati, espletate le formalità di rito, sono stati condotti presso le rispettive abitazioni per rimanervi ristretti al regime degli arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida.