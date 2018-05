Arrestata una donna per resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato

Formia (LT):Il 28 maggio 2018, nel corso della mattinata, militari della locale stazione Carabinieri traevano in arresto in flagranza di reato una 23 enne di Gaeta, gravata da precedenti di polizia, in atto sottoposta ad obbligo di presentazione alla P.G. In particolare la predetta, alle ore 11.00 circa si presentava al comando stazione Carabinieri di Formia per apporre la firma sul relativo registro, ma improvvisamente dava in escandescenze profferendo frasi ingiuriose e minatorie verso i militari incaricati all’annotazione dell’atto, cercando nel contempo di strappare il registro delle firme. Dopo essere stata allontanata, guadagnando l’uscita, nel parcheggio adiacente la caserma, la donna scaraventava in terra due motocicli, appartenenti a ad alcuni Carabinieri in servizio, arrecando gravi danni ai mezzi, quindi, nonostante l’ordine di fermarsi impartitogli dai militari intervenuti, si dava alla fuga venendo però raggiunta e bloccata, opponendo comunque una strenua resistenza. L’arrestata, al termine delle formalità di rito, veniva trasferita presso la propria abitazione in regime degli arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo.