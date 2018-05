Aggredisce la madre per costringerla a vendere la casa. Arrestato

Formia (LT). In data 27 maggio 2018, i militari della locale stazione traevano in arresto per i reati di “maltrattamenti in famiglia”, “tentata estorsione” e “lesioni personali” , un 52enne di Formia. a seguito di chiamata sull’utenza 112, i militari operanti intervenivano presso l’abitazione della madre 81enne del suddetto, la quale poco prima, unitamente all’altra figlia 58 enne, era stata aggredita dal predetto. L’anziana madre denunciava, inoltre, che da tempo il proprio figlio mette in atto tali condotte violente nei suoi confronti al fine di estorcerle del denaro e per convincerla a vendere la propria casa di proprietà lasciando il profitto della vendita al predetto. Dopo le formalità di rito il prevenuto veniva trattenuto presso la camera di sicurezza della stazione di Scauri in attesa del rito direttissimo così come disposto dall’A.G.