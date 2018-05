Identificato e denunciato uno degli autori del furto alla tabaccheria di piazza Incoronazione

Itri (LT) : Il 26 maggio 2018, i Carabinieri della locale stazione, a conclusione di specifica attività d’indagine, deferivano in stato di libertà un 47enne della provincia di Napoli, ritenuto responsabile del reato di “furto aggravato in concorso” con altra persona, allo stato, ancora ignota, verificatosi il 18.05.2018 in danno di un tabaccheria, sita in piazza Incoronazione.

Nella circostanza, i due malviventi, dopo essersi introdotti all’interno del citato esercizio commerciale, asportavano numerose scatole contenenti tabacchi nazionali ed esteri, blocchetti di “gratta e vinci” e schede telefoniche prepagate.

L’attività di indagine, supportata dall’utilizzo di video registrazioni, portava all’identificazione del predetto riconosciuto come uno dei due autori del reato.