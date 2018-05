Controllo del territorio. Denunciate cinque persone e segnalati vari assuntori di sostanze stupefacenti

I Carabinieri della Compagnia di Barcellona Pozzo di Gotto, nell’ambito di un predisposto e mirato servizio di controllo del territorio, volto a garantire nell’arco serale e notturno maggiori condizioni di sicurezza sul territorio, in particolare in quello di Barcellona, Merì e Santa Lucia del Mela, hanno deferito in stato di libertà n. 5 soggetti, resisi responsabili di diversi reati, e segnalato al Prefetto di Messina n. 5 assuntori di sostanze stupefacenti.

Il dispositivo ha visto coinvolti gli equipaggi del Nucleo Operativo e Radiomobile nonché quelli delle Stazioni di Merì e Santa Lucia del Mela ed ha consentito di svolgere numerosi e mirati controlli nei luoghi di maggiore aggregazione del comprensorio.

I cinque soggetti denunciati in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Barcellona Pozzo di Gotto, si sono resi responsabili rispettivamente: uno di detenzione abusiva di diverse e varie munizioni, rinvenute a seguito di una perquisizione domiciliare; uno di porto ingiustificato di armi od oggetti atti ad offendere, poiché trovato in possesso di un coltello da cucina; un sorvegliato speciale di p.s. per inosservanza alle prescrizioni impostegli; due soggetti per lesioni personali in concorso.

Nell’ambito dell’attività di contrasto al settore degli stupefacenti, sono state segnalate alla Prefettura di Messina n. 5 soggetti trovati in possesso di modica quantità di sostanza stupefacente, per un totale di circa 25 grammi, che è stata inviata al RIS di Messina per gli esami di laboratorio.

I controlli eseguiti con alcoltest hanno consentito di segnalare quattro automobilisti in quanto presentavano un tasso alcolemico superiore al limite consentito, con contestuale ritiro delle rispettive patenti di guida.

Il servizio, nel suo bilancio complessivo, ha consentito di controllare n. 3 attività commerciali, n. 105 persone, 62 veicoli, il ritiro di 5 patenti di guida ed il fermo amministrativo di 4 veicoli. Dell’attività svolta dai militari della Compagnia di Barcellona verranno informati, per quanto di rispettiva competenza, la Procura della Repubblica di Barcellona e la Prefettura di Messina.