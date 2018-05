I Carabinieri della Forestale sequestrano una vasta area adibita al trattamento dei rifiuti

Latina: Il giorno 24.05.2018, alle ore 9.30 circa, presso un impianto di trattamento di rifiuti inerti, i militari della stazione Carabinieri Forestale di Latina, in un servizio congiunto con Arpalazio Latina hanno accertato quanto segue: –

Presso l’area autorizzata dell’impianto di trattamento rifiuti inerti, area di circa ha 3, è stata constatata la presenza di cumuli di inerti per un’altezza di circa 25 metri e pendenza di circa 90°; cumuli di rifiuti e materia prima lavorata miscelati, il tutto in violazione alle prescrizioni dell’Aua e delle normative ambientali di riferimento. —

In un’altra area adiacente, di proprietà della stessa società e non autorizzata allo stoccaggio rifiuti, è stato altresì verificato “l’abbandono e il deposito incontrollato di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi” su una superficie pari a circa 7000 mq. —

L’impianto di trattamento e l’area stoccaggio inerti, unitamente all’altra area di deposito incontrollato, sono state sottoposte a sequestro preventivo, contestualmente veniva deferito l’amministratore unico della società, una 53enne residente a Sezze.