Evade dai domiciliari, arrestato dai Carabinieri

Latina: Il 26 maggio 2018, durante le prime ore della notte, militari del locale Nucleo Operativo e Radiomobile – aliquota radiomobile, nel corso di servizio di controllo del territorio, traevano in arresto in flagranza di reato un 25 enne di Latina, il quale sebbene già sottoposto al regime degli arresti domiciliari, si allontanava dalla propria dimora senza giustificato motivo. L’arrestato veniva Trattenuto nelle camere di sicurezza in attesa della celebrazione del rito direttissimo