Tenta di uccidere il padre, arrestato dai Carabinieri

Gaeta (LT): Il 25 maggio 2018, nel corso della nottata, i militari della locale Tenenza Carabinieri, unitamente a personale dell’aliquota radiomobile della compagnia Carabinieri di Formia, traevano in arresto, in flagranza di reato, un 40 enne di Napoli, residente in detta località, resosi responsabile di “tentato omicidio” commesso nei confronti del padre.

In particolare, in seguito alla richiesta di intervento pervenuta al numero 112, gli uomini dell’Arma intervenuti sul posto, accertavano che poco prima il prevenuto, all’interno della propria abitazione, aveva aggredito e malmenato il proprio padre, 72 enne, procurandogli gravissime lesioni al volto ed al corpo. Trasportato all’Ospedale di Formia i medici lo hanno giudicato in prognosi riservata ed in imminente pericolo di vita

L’arrestato e’ stato associato presso la casa circondariale di Cassino.