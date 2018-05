Passo Corese: Fugge dai domiciliari, arrestato per evasione

Tra il 23 e il 24 maggio 2018, personale della Compagnia Carabinieri di Poggio Mirteto, e’ stato impegnato nella frenetica ed impegnativa ricerca di D. F., un giovanissimo quasi 20enne italiano, evaso subito dopo l’udienza di convalida di fronte al giudice di Rieti, che ne confermava l’arresto e la sua sottoposizione cautelare agli arresti domiciliari.

La vicenda risale a circa 10 giorni fa allorquando nella frazione di Passo Corese del comune di Fara in Sabina, il ragazzo, al termine di una discussione nata con il proprio padre per futili motivi e incomprensioni personali, distruggeva alcune suppellettili dell’abitazione familiare ed aggrediva il proprio genitore sia verbalmente che fisicamente con un coltello a serramanico, cagionandogli nella colluttazione, una lieve ferita ad una guancia.

Il ragazzo veniva fermato dai Carabinieri per i reati di maltrattamenti in famiglia aggravati e resistenza a pubblico ufficiale.

Il prevenuto nella mattina del 23 maggio u.s. si allontanava senza autorizzazione dal luogo di detenzione domiciliare, facendo perdere le proprie tracce.

Immediatamente scattavano le ricerche, alle quali partecipavano tutte le pattuglie della giurisdizione della compagnia Carabinieri di Poggio Mirteto e dei comandi arma limitrofi.

Non potendo escludere che il soggetto potesse essersi allontanato da Passo Corese anche a bordo di pullman di linea o a mezzo convoglio ferroviario, alcune pattuglie in abiti civili, si recavano in Roma al fine di vigilare i terminal e le stazioni ferroviarie più frequentate.

Le ricerche si concludevano la sera del 24 maggio, allorquando una pattuglia dell’aliquota radiomobile della compagnia Carabinieri di Poggio Mirteto, collaborata da militari dell’arma di Passo Corese, alle ore 21:30 circa lo individuavano a piedi, bloccandolo nel centro di quella frazione, nelle vicinanze della stazione ferroviaria di Fara in Sabina.

L’arrestato, che non forniva spiegazioni riguardo il suo allontanamento, al termine delle formalità di rito, veniva tradotto nuovamente presso la medesima abitazione, per ivi rimanere in regime di arresti domiciliari, a disposizione dell’A.G. reatina, che nella giornata di ieri, dopo il processo per direttissima confermava la misura cautelare a suo carico