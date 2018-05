San Felice Circeo (LT): In data 23 maggio 2018, i Carabinieri della locale stazione, a conclusione di specifica attività investigativa, identificavano e deferivano in stato di libertà per il reato ascritto di “furto aggravato” un 50enne del luogo per avere asportato, nel pomeriggio del 20 maggio 2018, un ciclomotore di proprietà di un 17enne del luogo. La refurtiva è stata rinvenuta e restituita all’avente diritto