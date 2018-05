“Bolognina” lavoro nero ed immigrazione clandestina: altro blitz dei Carabinieri

Bologna: I Carabinieri della Stazione Bologna Navile, il NAS di Bologna e il personale dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Bologna, sono stati impegnati nello svolgimento di un servizio coordinato in materia di tutela della salute e della sicurezza dei locali commerciali della “Bolognina” e in particolare del rispetto della normativa sanitaria e dei contratti di lavoro. Tra gli esercizi controllati, due centri per massaggi, uno gestito da una 52enne cinese, residente a Bologna, denunciata per utilizzo di manodopera irregolare e impiego di stranieri irregolari e per violazioni sanitarie ed amministrative; uno gestito da una 44enne cinese, residente a Bologna, stata denunciata per utilizzo di manodopera irregolare e impiego di stranieri irregolari e violazioni sanitarie ed amministrative.