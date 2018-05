Tenta di incassare un assegno falso

Gaeta (LT). In data 23 maggio 2018, i militari della locale Tenenza Carabinieri, a conclusione di attività di indagine deferivano in stato di libertà per il reato di “tentata truffa” un 34enne cittadina tunisina residente a Formia. In data 01.03.2018, un 57enne della provincia di Varese denunciava presso la locale Tenenza Carabinieri che ignoti avevano tentato di incassare un assegno falso, apparentemente a sua firma, dell’importo di euro 22.500,00. L’attività di indagine, sviluppata mediante l’analisi documentale e l’acquisizione di dichiarazioni testimoniali, consentiva di accertare che il tentativo di truffa era stato perpetrato dalla suddetta deferita mediante il versamento del titolo presso l’ufficio postale sito in Gaeta. Il pagamento non veniva eseguito in quanto l’assegno originale, riportante il medesimo numero di serie, risultava già oggetto di pregressa regolare transazione