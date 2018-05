Sorpreso alla guida di auto rubata

latina. In data 23 maggio 2018, i Carabinieri della locale aliquota radiomobile, nel corso di un servizio di controllo del territorio deferivano in stato di libertà per il reato di “ricettazione” un 35enne cittadino algerino residente a Latina poiché sorpreso alla guida di un’autovettura risultata provento di furto, denunciato il 22 maggio da una 42enne del luogo. L’autovettura veniva restituita all’avente diritto.

