Deve scontare sei anni di reclusione per reati contro il patrimonio. Arrestato dai Carabinieri

I Carabinieri della Stazione di Terme Vigliatore hanno arrestato MIANO Claudio, 34enne, destinatario di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Barcellona P.G. poiché condannato a 6 anni ed 8 mesi di reclusione in regime di carcerazione per reati contro il patrimonio per fatti commessi nel mese di maggio 2003.

L’arrestato, al termine delle formalità di legge, è stato tradotto presso la casa circondariale di Barcellona P.G..