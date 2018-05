Denunciato un 33enne per spaccio di stupefacenti

Formia, unitamente a personale del gruppo pronto impiego e unità cinofila del gruppo Guardia di Finanza di Formia, nel corso di predisposti servizi tesi ad infrenare i reati in materia di stupefacenti, deferivano in stato di libertà per il reato di “detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti” un 33enne del luogo. L’uomo, fermato e sottoposto a perquisizione personale veicolare e domiciliare, veniva trovato in possesso di complessivi grammi 23 di sostanza stupefacente del tipo “hashish” suddivisa in pezzi e un coltello a serramanico del tipo notoriamente utilizzato per frazionare la sostanza stupefacente