Denunciate 3 persone per aver violato leggi “urbanistiche e paesaggistiche”

Terracina: Il giorno 21 maggio, i militari della stazione Carabinieri Forestale di Terracina, a conclusione di un servizio mirato al controllo di abusi edilizi, deferivano in stato di libertà per “violazioni a leggi urbanistiche e paesaggistiche”, 3 persone, una 55enne residente in provincia di Napoli, un 61enne e un 54enne, residenti a Terracina .

In particolare, su un immobile di circa 65 mq, di proprietà della 55enne, ubicato in zona sottoposta a vincolo paesaggistico- ambientale, erano in corso lavori di ampliamento della struttura in assenza di titoli edilizi e nulla osta paesaggistico. Erano inoltre in corso d’opera lavori relativi al rifacimento e nuova realizzazione di terrazzamenti, posti su diversi livelli, per una superfice complessiva di “circa 260 mq” comprensivi di “un vano tecnico di mq 10”. Su uno dei terrazzi erano presenti “ 2 fosse biologiche” non indicate in progetto.

I lavori edili sono risultati, in parte, in difformità ai titoli edilizi presentati e completamente in assenza di titoli e nulla osta.