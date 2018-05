Coltivava canapa indiana in casa: Pregiudicato in manette ad Acireale

Alimentava gli impianti di riscaldamento ed aerazione della mini piantagione con la pubblica illuminazione

I Carabinieri della Stazione di Acireale hanno arrestato nella flagranza il 49enne Mario BONACCORSO del posto, poiché ritenuto responsabile di coltivazione illecita di sostanze stupefacenti.

Una breve ma proficua attività info-investigativa ha condotto i militari nell’abitazione dell’uomo, ubicata in un quartiere popolare della cittadina jonica, dove all’interno di una camera era stata creata una mini piantagione di canapa indiana con tanto di impianto di riscaldamento ed aerazione posto al servizio di ben 23 piante dall’altezza media di 1,50 metri. Oltre alle piante gli operanti hanno sequestrato una decina di grammi di marijuana, un bilancino elettronico di precisione nonché del materiale comunemente utilizzato per confezionare le dosi di stupefacenti da porre in commercio.

Su richiesta dei Carabinieri sono intervenuti i tecnici dell’Enel che hanno accertato come l’uomo avesse allacciato il proprio contatore alla rete elettrica pubblica.

L’arrestato, in attesa della direttissima, è stato relegato agli arresti domiciliari.