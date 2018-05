Arrestato 22enne per “detenzione a fini di spaccio sostanza stupefacente”

Latina: Il 21 maggio 2018, ore 14:30 circa, nelle adiacenze dell’area autolinee, i militari del locale Nucleo Operativo e Radiomobile, a seguito di specifico servizio finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati in materia di stupefacenti nelle aree a maggiore indice di degrado e criminalità, traevano arresto in flagranza di reato “detenzione a fini di spaccio sostanza stupefacente”, un 22enne di origini rumene, domiciliato in Latina.

I militari operanti, intervenuti a seguito di accesa discussione del prevenuto con un dipendente Co.Tra.L., rinvenivano sulla sua persona “grammi 1.8 di sostanza stupefacente” del tipo “hashish”.

Una successiva perquisizione domiciliare consentiva di rinvenire ulteriori “4 dosi” già suddivise di sostanza stupefacente tipo “hashish” per un peso complessivo di “grammi 9,4” oltre ad un “bilancino di precisione”. L’arrestato è stato accompagnato presso la propria abitazione, agli arresti domiciliari in attesa rito direttissimo.