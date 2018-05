Una persona denunciata per pascolo abusivo

Priverno (LT): Il giorno 18 maggio, i Carabinieri della locale stazione CC Forestale, a seguito di indagini relative al pascolo abusivo su area percorsa dal fuoco in località “Monte Macchione Sant’Angelo” sita in quel comune, procedevano al deferimento, in stato di libertà, di una persona del luogo.

Nel medesimo contesto, procedevano, inoltre, alla contestazione di sanzione amministrativa in base al regolamento regionale per il pascolo di 20 capi bovini, rinvenuti sull’ area sopra indicata di proprietà comunale.