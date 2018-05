Reati di falsità e ricettazione commessi in provincia di Torino. Catanese finisce ai domiciliari

I Carabinieri della Stazione di Gravina di Catania hanno arrestato il 53enne catanese Filippo GRECO, in esecuzione di un ordine per l’espiazione di pena detentiva emesso dal Tribunale di Torino.

Condannato dai giudici per il concorso in falsità materiale commessi da pubblico ufficiale in atti pubblici, falsità materiale da privato e ricettazione, reati commessi a Druento (TO) nel 2005, dovrà espiare una pena residua equivalente ad anni 1 di reclusione in regime di detenzione domiciliare.