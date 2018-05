Cocaina e marijuana a Piazza Verdi: due africani arrestati dai Carabinieri

Bologna: I servizi antidroga dei Carabinieri della Compagnia Bologna Centro hanno portato all’arresto di altri due spacciatori, un diciannovenne gambiano e un ventiquattrenne senegalese. Il più giovane è finito in manette per aver tentato di piazzare della marijuana a un Carabiniere della Stazione Bologna che, non indossando la divisa, aveva scambiato per un potenziale cliente in cerca di droga. Il senegalese, invece, è stato arrestato mentre stava cercando di vendere dosi di cocaina ai passanti, atteggiandosi come se fosse al mercato: “Vuoi coca? ho coca buona”. Un Carabiniere del Nucleo Operativo, anche lui vestito con abiti civili, si è avvicinato al pusher e dopo essersi mostrato favorevole all’acquisto di una dose di cocaina al prezzo di 50 euro, si è qualificato e lo ha arrestato. Il senegalese, incensurato, non l’ha presa bene e dopo un tentativo di fuga, con tanto di calci e pugni rivolti al militare, è stato bloccato e accompagnato in caserma. In attesa dell’udienza di convalida dell’arresto prevista per la mattina odierna, i due spacciatori, disoccupati e senza fissa dimora, sono stati rinchiusi in camera di sicurezza.