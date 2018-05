17enne denunciato in stato di libertà per furto

Sezze (LT). Nella serata del 19 maggio 2018, i Carabinieri della locale stazione, al termine di attività d’indagine, scaturita da una denuncia di furto di una katana di circa 150cm, sporta da un privato cittadino, asportata all’interno di una abitazione sita in quel centro, deferivano in stato di libertà un ragazzo 17enne residente nel comune di latina per il reato di furto.

Nella circostanza il prevenuto rintracciato dai militari operanti, consegnava spontaneamente l’arma precedentemente asportata che veniva restituito al legittimo proprietario.

La persona minorenne è stata affidata alla casa famiglia “Utopia 2000” di Roccagorga (LT).