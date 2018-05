Milano: la Polizia di Stato esprime solidarietà alla Polizia Locale dopo il danneggiamento subito in via Arona

A seguito dei fatti occorsi poco dopo la mezzanotte in via Arona a Milano nei pressi dell’Istituto Superiore Severi – Correnti ove, a conclusione di un evento programmato dalle organizzazioni studentesche, una vettura con colori d’istituto utilizzata dalla Polizia

Locale presente per il servizio di vigilanza è stata fatta oggetto di lancio di bottiglie e danneggiata da un gruppo di studenti partecipanti all’evento, due dei quali sono saliti sul tetto del veicolo, il Questore di Milano, Marcello Cardona, ha avuto un lungo colloquio telefonico con il Comandante della Polizia Locale Marco Ciacci.

Il Questore, esprimendo totale solidarietà ai vigili per il fatto accaduto, ha preannunciato che i responsabili, non appena identificati, saranno destinatari di severi provvedimenti amministrativi.