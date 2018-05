Milano: la Polizia di Stato arresta spacciatore di droga

La Polizia di Stato, nel corso dei servizi di prevenzione e di controllo del territorio al fine di contrastare la diffusione dello spaccio di sostanze stupefacenti predisposti dal Questore di Milano Marcello Cardona, la scorsa notte ha arrestato B.S. di 22 anni nullafacente, con precedenti, colto in flagranza per spaccio di stupefacenti di cocaina e hashish (art. 73 c. 5 aggravato dall’art.80 DPR 309/90).

Gli agenti del Commissariato di P.S. Comasina della Questura di Milano hanno bloccato il giovane mentre cedeva 2 grammi di hashish ad una minorenne di 16 anni e ad una maggiorenne nei giardinetti pubblici davanti all’Ospedale Galeazzi.

I poliziotti della Squadra Investigativa del Commissariato hanno inoltre trovato occultati nell’area cani e sequestrato 21 involucri del peso lordo di 25 grammi e 275 euro in banconote di vario taglio, provento dello spaccio. Venivano identificate altre persone,

probabili acquirenti, subito rilasciate sul posto.