la Polizia arresta giovane per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti su segnalazione You Pol

Milano:La Polizia di Stato ieri, su segnalazione tramite l’app You Pol ha arrestato un uomo a Milano per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti (ex art. 73 DPR 309/90). L’attività della Questura di Milano, coordinata e mirata al controllo del territorio, in

quest’ultimo anno si è sviluppata con diversi moduli operativi di intervento. Tra questi ha assunto un ruolo fondamentale il progetto dell’app You Pol nell’ambito del quale le informazioni utili fornite dai cittadini consentono di intervenire su specifiche situazioni di illegalità.

Gli agenti del Commissariato Villa San Giovanni della Questura di Milano, nella serata di ieri, proprio a seguito di una segnalazione You Pol sono intervenuti in via Pisino ed hanno arrestato G. P., cittadino italiano di origini filippine 26enne, privo di precedenti di Polizia, perché trovato in possesso di circa 13 grammi di shaboo.

I poliziotti della Squadra Investigativa del Commissariato, in servizio di Polizia Giudiziaria in abiti civili, alle ore 21:30, dopo aver svolto una breve attività di osservazione, sono entrati nell’abitazione segnalata qualificandosi al giovane ed alla sua compagna ed hanno eseguito una perquisizione personale e domiciliare. All’interno dell’appartamento gli agenti hanno rinvenuto la sostanza stupefacente divisa in dosi e nascosta in luoghi diversi della casa, ritagli di carta d’alluminio sporchi della stessa sostanza, due pipe per la consumazione, una pipa tipo ampolla, un bilancino di precisione, un accendino modificato e 450 euro circa in banconote di diverso taglio.