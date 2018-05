Milano: Arrestati 4 extracomunitari: sono i rapinatori seriali delle farmacie (Video)

Quattro uomini sono responsabili di 9 rapine avvenute nelle farmacie della zona Corvetto e dei comuni si San Donato, San Giuliano, Peschiera e Segrate. Si trovano già in carcere per lo stesso reato e gli sono stati attribuiti tutti i colpi, che sono stati commessi tra gennaio e marzo di quest’anno. I quattro rapinatori sono stati incastrati dalle immagini di videosorveglianza estrapolati dalle farmacie. Si tratta di un egiziano che vive a Milano e di tre marocchini senza fissa dimora. Un bottino che è stato stimato in 7 mila euro.