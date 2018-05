La Polizia di Stato arresta a Milano il dipendente di un vivaio che coltiva marijuana in casa (Video)

La Polizia di Stato ha arrestato martedì a Milano un 38enne italiano, F.S. dipendente di negozio/vivaio in zona Lambrate, per produzione e detenzione di sostanza stupefacente.

Verso le ore 02.00 del 15 maggio, durante il servizio di controllo del territorio disposto da lQuestore di Milano Marcello Cardona per contrastare i fenomeni di microcriminalità, gli agenti del Commissariato Lambrate della Questura di Milano sono intervenuti per un incendio, segnalato da diversi passanti tramite NUE 112, sul balcone di un appartamento sito al sesto piano di uno stabile in piazza Bottini.

Gli agenti, giunti sul posto, sono riusciti a domare l’incendio con l’utilizzo di alcuni secchi d’acqua recuperati dai condòmini dello stesso piano riuscendo a evitare il propagarsi delle fiamme all’interno dello stabile e, grazie al successivo intervento dei Vigili del Fuoco, l’incendio è stato domato.

Durante tali operazioni, i poliziotti del Commissariato Lambrate hanno immediatamente percepito un forte odore di marijuana proveniente dall’appartamento verificando, una volta entrati nell’abitazione con l’ausilio dei VV.FF. grazie all’impalcatura presente all’esterno per lavori di ristrutturazione, l’assenza del proprietario: un ragazzo italiano, a dire dei vicini di casa,

dell’apparente età di circa 40 anni. Nel salone, gli agenti hanno notato immediatamente due box in tela, di circa due metri d’altezza, cosiddetti “Growbox” con un impianto di aerazione, umidificazione ed illuminazione a neon, finalizzati alla coltivazione e produzione di nr. 10 piante di marijuana, rinvenute all’interno.

Il proprietario di casa, rientrato nell’abitazione verso le ore 02.45, è risultato essere dipendente di un negozio/vivaio in zona Lambrate e, visti gli esiti della perquisizione domiciliare che ha permesso di rinvenire anche tre barattoli di marijuana del peso totale lordo complessivo di circa 134 grammi e alcune scatole di semi della medesima coltivazione, è stato arrestato per produzione e detenzione di sostanza stupefacente.