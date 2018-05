Aprilia (LT). In data 16 maggio 2018, i militari della locale stazione Carabinieri hanno rintracciato e tratto in arresto, sottoponendolo alla misura della detenzione domiciliare, un 66enne del luogo, in ottemperanza ad un ordine di esecuzione pena detentiva emesso dal Tribunale Ordinario di Tivoli (RM), dovendo lo stesso espiare la pena di mesi 8 e gg 10 per i reati di “minaccia ed oltraggio a pubblico ufficiale”.