Trovato in possesso di 7,7 Kg tra Marijuana e Hashish, nonché 186.600 euro in contanti: Arrestato dalla Polizia (Video)

Milano: Dopo l’arresto del padre viene perquisito e trovato in possesso di 7,7 Kg tra Marijuana e Hashish, nonché 186.600 euro in

contanti: la Polizia di Stato arresta giovane milanese per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti

La Squadra Mobile della Questura di Milano lo scorso martedì ha tratto in arresto in flagranza di reato un giovane milanese, privo di precedenti penali, trovato in possesso di un ingente quantitativo di Marijuana e Hashish, nonché di 186.600 euro in contanti, denaro verosimilmente provento dell’attività illecita.

Il ragazzo milanese è stato rintracciato dagli uomini della sezione antidroga della Squadra Mobile all’interno dell’abitazione del padre nel corso di una perquisizione effettuata a seguito dell’arresto di quest’ultimo operato nel medesimo pomeriggio dal personale

del Compartimento Polizia Stradale Liguria.

In quella circostanza i colleghi della polizia stradale, al km 106 carreggiata sud dell’Autostrada A7, avevano sottoposto a controllo un’autovettura AUDI Q2 di colore nero trovando il conducente, residente a Milano, in possesso di due scatole in cartone con all’interno diversi sacchetti trasparenti contenenti 11,370 Kg di Marijuana e 8,150 Kg di Hashish.

Tratto in arresto il conducente dell’AUDI Q2, la Polizia Stradale ha chiesto alla Squadra Mobile di Milano di effettuare una perquisizione domiciliare presso l’abitazione della persona arrestata, che però ha dato esito negativo.

Nel corso della perquisizione, all’interno dell’abitazione vi era il figlio dell’arrestato che a domanda degli investigatori aveva più volte negato di avere la disponibilità di altri appartamenti.

Accertamenti più approfonditi effettuati dai poliziotti, invece, hanno consentito di individuare l’abitazione del giovane ubicata in piazza Mondadori.

La successiva perquisizione ha consentito di accertare che quel luogo era stato adibito a centrale di deposito e confezionamento della sostanza stupefacente, in quanto al suo interno sono stati rivenuti 6,344 Kg di marijuana, 1,466 Kg di Hashish debitamente confezionati in sacchetti trasparenti, nonché la somma contante di be 186.600 euro, oltre a telefoni cellulari, tablet, una bilancia di precisione e materiale da confezionamento.

A seguito dell’ arresto, il giovane milanese è stato associato alla Casa Circondariale di Milano “San Vittore” in attesa dell’udienza di convalida.