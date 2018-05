Sorpreso a tagliare illegalmente alberi. arrestato per furto aggravato

Cori (LT): Il 14 maggio 2018, alle ore 12.30, i militari della locale stazione CC coadiuvati da quelli della stazione CC Forestale, nel corso di specifici servizi effettuati sul monte arrestino – zona quarto grande – per infrenare la recrudescenza dei reati contro il patrimonio ed in particolare del diboscamento di alberi cedui, hanno tratto in arresto, nella flagranza del reato, un 43 enne di latina, poiché sorpreso a tagliare alcuni alberi, senza autorizzazione, utilizzando una motosega ed altri arnesi da taglio, sequestrati.

L’uomo è stato sottoposto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione, in attesa della celebrazione del rito direttissimo.