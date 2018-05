Rifiuta di sottoporsi al test antidroga: denunciato

Fondi: Il 16 maggio 2018, i Carabinieri dell’Arma locale, nell’ambito di predisposti servizi per il controllo del territorio, deferivano in stato di libertà un 25enne del luogo, per il reato di “rifiuto dell’accertamento dell’uso di sostanze stupefacenti”.

Il giovane, durante l’arco notturno, nel tentativo di eludere un controllo alla circolazione stradale, non ottemperava all’alt regolarmente intimatogli dai militari operanti e, inseguito e raggiunto dagli stessi, rifiutava di sottoporsi agli accertamenti sanitari dello stato di alterazione psicofisica correlata all’uso di sostanze stupefacenti. Nella circostanza, gli è stata ritirata la patente di guida.