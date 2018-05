Spacciava “fumo” ai ragazzi: Albanese in manette a Caltagirone

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Caltagirone hanno arrestato nella flagranza il 26enne albanese Valter HOXHA, poiché ritenuto responsabile di spaccio e detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

Domenica sera si è posizionato all’angolo tra Piazza Umberto e Via Volta Libertini luogo in cui riceveva i giovani assuntori per piazzargli le dosi di “fumo” in cambio di denaro. È proprio in quel punto l’equipaggio della gazzella lo ha beccato nel preciso istante in cui cedeva una dose ad un minorenne calatino (successivamente segnalato alla Prefettura di Catania per uso personale di stupefacenti).

Il pusher, bloccato e perquisito, è stato trovato in possesso di alcune dosi di marijuana e 70 euro in banconote di piccolo taglio, incassate dalla precedente vendita dello stupefacente.

La droga e il denaro sono stati sequestrati mentre l’arrestato, in attesa di giudizio, è stato relegato agli arresti domiciliari.