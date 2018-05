Tortona. Guida in stato di ebbrezza: denunciato

I Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Tortona, intervenuti in seguito a un sinistro stradale avvenuto nei giorni scorsi in viale Kennedy, hanno denunciato per guida in stato di ebbrezza un 23enne romeno che, alla guida di una VW Tiguan, dopo aver perso il controllo del mezzo, andava a collidere contro due auto in sosta, danneggiandole: il giovane è poi risultato positivo agli accertamenti clinici con un tasso alcolemico tre volte superiore al limite consentito.