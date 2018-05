Occupava 8 lavoratori in nero su un totale di 9

Sperlonga (LT). In data 13 maggio 2018, i Carabinieri della locale stazione e delle stazioni di Lenola (LT) e Monte San Biagio (LT), unitamente a personale del Nucleo CC Ispettorato del Lavoro di Latina, sottoponevano a controllo un esercizio commerciale del luogo, contestando le violazioni amministrative relative al contrasto del lavoro irregolare per un totale di euro 14.000 nonchè un provvedimento della sospensione dell’attività imprenditoriale nei confronti di un 31enne residente a nettuno e titolare di un bar pizzeria del luogo, per aver occupato 8 lavoratori in nero su un totale di 9.