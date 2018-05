Milano: la Polizia arresta giovani pusher e sequestra 1 kg di droga grazie alla app YouPol.

Ieri pomeriggio a Milano la Polizia di Stato ha arrestato 4 ragazzi italiani del ’99 per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e sanzionato amministrativamente per uso personale di droga una ragazza di 18 anni e sequestra circa 1 chilo di droga

Gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Milano, aseguito della segnalazione di spaccio di droga all’interno di un appartamento di uno stabile invia Dino Villani fatta da un cittadino tramite l’applicazione YouPol della Polizia di Stato, hannoarrestato 4 giovani per detenzione ai fini di spaccio di droga e sequestrato all’interno della casacirca 1 chilo di sostanza stupefacente.

I poliziotti, giunti sul posto, hanno bloccato due giovani e una ragazza che erano appena usciti dall’appartamento segnalato e sono stati trovati in possesso di varie dosi di marijuana. A seguito di perquisizione domiciliare, gli agenti hanno trovato e arrestato un altro ragazzo del ’99 per detenzione e spaccio di droga e, nascosti in varie parti della casa, molte bustine contenenti marijuana, hashish, cristalli di anfetamina MDMA, circa 3mila euro in contanti, bilancini di precisione, materiale per il confezionamento e cellulari.