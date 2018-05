Carabinieri libero dal servizio sventa furto bicicletta

Terracina (LT). In data 13 maggio 2018, i Carabinieri della locale stazione, in collaborazione con personale del locale Nucleo Operativo e Radiomobile, traevano in arresto, nella flagranza del reato di “furto aggravato in concorso” un 36enne del luogo. L’uomo veniva bloccato, da un Carabiniere libero dal servizio, subito dopo essersi impossessato di una bicicletta da donna. La suddetta bici, del valore di circa 350,00 euro, è stata recuperata e restituita all’avente diritto. Veniva, altresì, deferita in stato di libertà e affidata ai genitori in quanto minorenne una ragazza del luogo. L’arrestato, espletate le formalità di rito, è stato condotto presso il proprio domicilio per rimanervi ristretto, in regime degli arresti domiciliari, in attesa della celebrazione del rito direttissimo, previsto per oggi 14 maggio 2018.