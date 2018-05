Arrestati due cittadini indiani. Trasportavano eroina

Fondi (LT). In data 13 maggio 2018, presso il locale scalo ferroviario, due Carabinieri della Tenenza di Fondi, liberi dal servizio, traevano in arresto, nella flagranza del reato di “detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente” due cittadini indiani di 31 e 24 anni, entrambi senza fissa dimora. I predetti, dopo essere scesi dal treno interregionale impegnato sulla tratta Napoli-Roma, a bordo del quale stavano viaggiando unitamente ai militari operanti, venivano da questi ultimi fermati e controllati in ragione del loro atteggiamento sospetto. Gli stranieri, successivamente condotti presso il pronto soccorso del locale Ospedale Civile, venivano sottoposti ad accertamenti radiologici che evidenziavano la presenza di tre ovuli nelle rispettive cavità anali, poi recuperati da personale sanitario e risultati contenere circa 15 grammi complessivi di “eroina”. Gli arrestati, espletate le formalità di rito, sono stati associati presso la casa circondariale di Latina, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.