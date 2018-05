Terzigno: 33enne sorpreso dai Carabinieri a compiere atti sessuali con una 13nne

I Carabinieri della Stazione di Terzigno hanno tratto in arresto un 33enne di Crispano già noto alle forze dell’Ordine.

I militari dell’Arma lo hanno sorpreso in area boschiva del Parco Nazionale del Vesuvio, in via vicinale Creta, mentre stava compiendo atti sessuali con una minorenne, una 13enne di Terzigno.

Nel corso di perquisizioni, personale e domiciliare, sono stati rinvenuti e sequestrati diversi supporti informatici il cui contenuto è al vaglio degli inquirenti.

La minorenne è stata affidata ai genitori.

L’arrestato è stato tradotto in carcere.