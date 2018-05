Si allontana dagli arresti domiciliari. arrestato un 31enne per evasione

Latina: Nel primo pomeriggio di venerdì 11 maggio 2018, i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile – aliquota operativa, del locale comando compagnia, nel corso di un servizio per il controllo del territorio, hanno arrestato in flagranza reato O.G.C. 31enne nato in Romania e residente a Latina. L’uomo, sottoposto al regime degli arresti domiciliari, è stato sorpreso per le vie cittadine fuori dal proprio domicilio senza giustificato motivo. L’arrestato è stato accompagnato presso il proprio domicilio, sempre agli arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo