Milano: la Polizia di Stato emana un DASPO URBANO

Giovedì scorso l’Ufficio Misure di Prevenzione della Divisione Anticrimine della Questura di Milano ha emanato un provvedimenti di D.A.Spo. Urbano a firma del Questore

Marcello Cardona dalla durata di 6 mesi a carico di un italiano di 69 anni.

All’uomo, con precedenti per estorsione il quale praticava il ruolo di parcheggiatore abusivo nel piazzale antistante la stazione ferroviaria Milano Porta Garibaldi, gli

è stato notificato il provvedimento dalla Polizia Locale.

In passato, gli erano stati già notificati anche due ordini di allontanamento dalle zone adiacenti allo stesso scalo ferroviario ed era stato indagato per estorsione per aver minacciato una donna di danneggiarle l’auto al suo rifiuto di dargli dei soldi in quanto parcheggiatore abusivo.