Mandato di arresto europeo per una sessantaquattrenne italiana

Alto Reno Terme: I Carabinieri della Stazione di Castel di Casio hanno arrestato eseguito un mandato di arresto europeo nei confronti di una sessantaquattrenne italiana. La donna, dovrà scontare una pena di undici mesi e tre giorni di reclusione poiché è stata ritenuta responsabile di una serie di reati economici, finanziari, contro il patrimonio e la fiducia pubblica che erano stati commessi in Croazia qualche anno fa. Il provvedimento, emesso dall’Autorità Giudiziaria Croata, è stato eseguito l’altro pomeriggio dai Carabinieri di Castel di Casio che hanno rintracciato la donna in appartamento del luogo. In attesa dell’estradizione, la sessantaquattrenne è stata associata presso la Casa circondariale di Bologna, a disposizione dell’autorità locale competente.