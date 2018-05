Controlli dei Carabinieri della Compagnia di Bologna Borgo Panigale

Nella serata di ieri, i Carabinieri della Compagnia di Bologna Borgo Panigale e delle Stazioni di Casalecchio di Reno, Castel Maggiore, Calderara di Reno, Anzola Emilia, Zola Predosa e Sasso Marconi, con il supporto della CIO del 6° Battaglione Carabinieri Toscana, hanno eseguito un servizio ad alto impatto di controllo del territorio finalizzato alla prevenzione dei fenomeni di illegalità su tutto il territorio della Compagnia e, soprattutto, nel quartiere Meridiana di Casalecchio di Reno, ove negli ultimi tempi si sono verificati episodi di aggressione e lite tra giovani, anche minorenni, e vandalismo. A seguito di alcuni episodi di aggressione verificatisi da dicembre a febbraio, i Carabinieri di Borgo Panigale e Casalecchio, che avevano avviato le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Bologna, avevano denunciato una decina di minorenni, perlopiù adolescenti, che avevano fissato il proprio punto di ritrovo in quell’area residenziale, la quale, pertanto, era stato teatro di aggressione nei confronti di propri coetanei, come descritto nel corso di una conferenza stampa che i Carabinieri di Borgo Panigale avevano tenuto il 17 aprile scorso. Nelle ultime settimane, soprattutto nel week end, sono stati effettuati numerosi servizi di controllo nelle aree residenziali di Casalecchio di Reno. Il servizio dell’ultimo week end, nel corso del quale sul territorio della Compagnia di Borgo Panigale sono stati impiegati circa 70 carabinieri, è terminato con l’identificazione ed il controllo di 163 persone e n. 75 veicoli. Sono state elevate complessivamente n. 38 violazioni di norme al CDS.