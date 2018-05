Attività di servizio di controllo coordinato del territorio

Gaeta (LT): In data 13 maggio 2018, nel corso di predisposti servizi finalizzati a contrastare reati in genere, i Carabinieri della locale Tenenza, unitamente a personale dell’8° Reggimento Carabinieri “Lazio” di Roma, deferivano in stato di libertà per “inosservanza del foglio di via obbligatorio” una 20enne cittadina rumena domiciliata presso il campo nomadi di Aprilia . La donna, già tratta in arresto dalla stessa Tenenza CC di Gaeta in data 28.10.2017 per furto aggravato nei confronti di un anziano pensionato e sottoposta contestualmente al foglio di via obbligatorio della durata di anni tre, violava tale dispositivo venendo identificata e controllata in Gaeta intenta nuovamente ad avvicinare persone anziane.

Nel medesimo contesto operativo, inoltre:

venivano segnalati alle rispettive prefetture di competenza, per uso di sostanze stupefacenti cui all’art.75 dpr. 309/90, due giovani di 22 e 27 anni; i predetti, sottoposti a perquisizione personale e veicolare, venivano trovati rispettivamente in possesso di grammi 6,39 e grammi 2,0 di sostanza stupefacente del tipo “hashish” per uso non terapeutico e pertanto sottoposta a sequestro amministrativo.

̅ veniva contestata violazione amministrativa ai sensi dell’art.7 bis commi 1 e 1 bis d.lgs 18.08.2000 nr.267 (intrattenimento musicale oltre l’orario prefissato in relazione ad un’ordinanza del Sindaco di Gaeta) a carico di un 37enne cittadino congolese residente a Formia, titolare di un esercizio commerciale;

inoltre veniva rintracciato un 36enne di Gaeta allontanatosi da una casa di cura psichiatrica della provincia di Caserta ove era ricoverato e che dalla quale si era allontanato volontariamente in data 10.05.2018; lo stesso quindi veniva individuato lungo il Lungomare Caboto e riaffidato al personale sanitario della suddetta struttura sanitaria.

venivano, infine, complessivamente:

– controllati 107 autoveicoli;

– identificate 130 persone;

– controllate 5 persone sottoposte agli arresti domiciliari;

– elevate 11 contravvenzioni al c.d.s.;

– ritirata 1 patente di guida;

– intercettati ed identificati nr. 19 pregiudicati;

– effettuate 4 perquisizioni personali ed una domiciliare.