Violazione della normativa ambientale: Sequestrata aera di 7000 mq”

Latina: Nella mattinata odierna, via del Lido, i Carabinieri Forestali di Latina, in un servizio congiunto con quelli della stazione di Borgo Sabotino, del Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro di Latina e del personale tecnico dell’Uoc (antiabusivismo del comune di Latina), accertavano, all’interno di un terreno privato, di circa 7000 mq, presumibilmente a destinazione “agricola”, un’attività di noleggio camper e auto. Nel corso delle attività di ispezione, veniva, inoltre, rilevata, sulla stessa area, la presenza di auto in conto vendita.

Sullo stesso terreno vi erano diversi container metallici e gazebi alcuni dei quali erano posti su aree pavimentate, oggetto di accertamento da parte del citato Uoc. ; sempre sullo stesso terreno si riscontrava attività di autodemolizioni, deposito di parti di veicoli, deposito incontrollato di rifiuti da autodemolizioni, presenza di numerose targhe (alcune interrogate a campione), officina non autorizzata, deposito pneumatici, il tutto in assenza delle prescritte autorizzazioni.

Tutta la descritta attività produceva inquinamento su tutta l’area interessata dovuto a percolati di oli esausti e oli similari derivanti dallo smontaggio di parti di motori e altro.

A conclusione del servizio, la stazione Carabinieri Forestale di Latina procedeva al sequestro preventivo di tutta l’area, in violazione delle norme previste dal d.lgs. 152/06 e dal d.pr 380/01, art. 44 , nominando apposito custode.

Il Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro procedeva, invece, alla sospensione dell’attività imprenditoriale per lavoro nero di n. 2 cittadini extracomunitari: n. 1 cittadino albanese clandestino e n. 1 cittadino liberiano richiedente asilo con permesso di soggiorno scaduto.

Nei confronti del cittadino clandestino, sono state avviate le procedure per l’espulsione dal territorio italiano.