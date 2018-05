La Polizia sequestra beni alla maga dei ” Rolex” (Video)

Sequestro antimafia proposto dal Questore di Milano a carico di:

PESCE Mariapiera nata a Rho (MI) il 08.09.1963 italiana di etnia sinti la «maga del rolex» responsabile di numerosi furti di orologi di pregio Numerosi precedenti penali per reati contro il patrimonio:

1979 ancora minorenne, furto di due pellicce dal valore di lire 3.900.000

2009 denunciata per il furto di un astuccio di diamanti per il valore di € 50.000,00 e un braccialetto in oro giallo del valore di € 2.650,00

2012 denunciata per il furto un rotolo contenente svariati braccialetti per il valore di € 108.120,00

2013 denunciata per il furto un rotolo contenente collane, braccialetti in oro e pietre preziose per € 29.000,00

2015 denunciata per il furto di 65 croci in oro per complessivi circa 12.000 Euro

2015 furto ai danni di una gioielleria di Milano dalla quale sono stati asportati nr. 29 anelli con diamanti del valore di 55.800,00 €;

2015 furto ai danni di un’oreficeria di Legnano da dove è stata asportata una collana in oro giallo del valore di 1.500,44 €;

2016 furto ai danni di una gioielleria di Milano dalla quale sono stati asportati nr. 13 gioielli del valore di 30.000,00 €;

2016 furto ai danni di una gioielleria di Milano dalla quale è stato asportato un orologio marca Rolex modello Daytona del valore di 20.000,00 €;

2016 arrestata dall’U.P.G.S.P. della Questura di Milano per il furto di un Patek Philippe, in platino con brillanti e quadrante blu, avente prezzo di listino di 135.970,00 euro, avvenuto il precedente 27 febbraio ai danni di una nota orologeria di via Montenapoleone

2016 il 28 aprile 2016 la Squadra investigativa del Commissariato di P.S. “CENTRO” della Questura di Torino ha denunciato PESCE Mariapiera per ulteriori furti avvenuti sul territorio del capoluogo piemontese, rimasti fino a quel momento senza colpevole

MODUS OPERANDI

Fingendosi una cliente con capelli curati, ben vestita e poco appariscente, distraeva gli addetti alla vendita di note gioiellerie, manifestando l’intenzione di acquistare diversi orologi o monili preziosi, facendoseli mostrare e poi, con una speciale destrezza, sottraeva la refurtiva

I furti di ingente valore hanno consentito nel corso degli anni l’accumulo di consistenti capitali di illecita provenienza

Indagini patrimoniali

Sperequazione proposta di misura di prevenzione da parte del Questore di Milano

Decreto di sequestro emesso dal Tribunale di Milano Sezione Autonoma Misure di Prevenzione